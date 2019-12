L’amministrazione comunale di Ventimiglia, comune capofila, ha ottenuto un contributo di euro 60.000, unitamente ai comuni convenzionati di Dolceacqua e Camporosso, per la messa in sicurezza del loro territorio. Ringrazio, dice il consigliere della lega Marcello Bevilacqua, la Regione Liguria e il Vicepresidente Sonia Viale che ha messo a disposizione le somme per i comuni interessati. Abbiamo partecipato al bando, insieme ai sindaci Gibelli e Gazzola, e siamo riusciti ad aggiudicarci l’importo massimo previsto di euro 60.000. Un ringraziamento particolare al comando della polizia locale di Ventimiglia che ha istruito la pratica. I soldi verranno utilizzati per acquistare e installare video telecamere per il controllo di alcuni tratti del territorio, con particolare riferimento ai tratti strategici della ciclovia che collega Ventimiglia, Camporosso e Dolceacqua.

