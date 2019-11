Questa mattina una troupe delle Iene due inviati con cameramen al seguito si sono presentati di buon ora, sembra verso le 7, sotto casa dell’on Di Muro che con la sua proposta di nozze in Parlamento ha acquisito fama mediatica nazionale in questi ultimi giorni. L’incursione delle Iene però questa volta ha provocato scompiglio perché uno dei microfoni della troupe è stato scambiato per un arma da fuoco dai vicini provocando allarme e intervento della polizia.

Correlati