L’on Flavio Di Muro protagonista della prima proposta di nozze mai effettuata nell’ aula di Montecitorio l’altro ieri si dice dispiaciuto per il clima di odio che si è creato da parte di Haters nel web che non hanno risparmiato insulti e anche augurii di morte a lui e alla compagna Elisa. L’onorevole non esclude la possibilità di querelare chi si è reso responsabile degli insulti più pesanti verso di loro.

