V entimiglia gli inquilini del civico n16 di Corso Genova vivono una costante situazione di disagio a cause delle acque fognarie che non defluiscono nella condotta comunale. Fatto sta che con le pioggie il cortile del caseggiato si allaga causando danno e sporcizia essendo appunto acque di scarico. Gli abitanti puntano il dito verso la condotta fognaria comunale di via Sottoconvento che nei mesi scorsi era stata oggetto di lavori ma che a quanto sostengono loro non fa scaricare le loro acque provocando allagamento al quale rimediano utilizzando una pompa idraulica.Ci siamo rivolti a Comune Aiga E ora anche un esposto questa situazione non è più tollerabile dicono esausti i condomini.Dall’Aiga però è stato risposto che la situazione è complessa e che potrebbe non trattarsi della condotta comunale. Fatto sta che a ogni il cortile del palazzo si allaga causando danni ai garage che vi si affacciano.

