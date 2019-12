Si tratta del 47 enne Salvatore Locastro artista appartenente alla storica comunità di Bussana Vecchia la frazione di Sanremo semidistrutta dal terremoto del 1887 e diventata sede di una comunità di artisti nel corso degli anni. Salvatore Locastro è stato ritrovato esanime all’interno della propria dimora dalla compagna, anche lei artista e residente da tempo a Bussana Vecchia. L’uomo almeno secondo quanto ricostruito fino adesso in base alla testimonianza della donna potrebbe essere vittima di un malore solo che presenta una ferita alla testa che potrebbe essere conseguenza della caduta ma che al momento non fa escludere alcuna ipotesi agli inquirenti. Sul posto la Polizia Scientifica il corpo di Salvatore Locastro è stato ritrovato intorno alle 18

