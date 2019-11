Alla fine i genitori hanno potuto riabbracciare la loro figlia minorenne di cui avevano denunciato l’allontanamento.

La ragazza mancava dalla sua abitazione dalla giornata di ieri per cui i genitori, comprensibilmente, preoccupati si sono rivolti alle Forze dell’Ordine.

La segnalazione di ricerca è subito balzata agli occhi di una pattuglia della Polfer di Sanremo mentre procedeva al controllo della minore identificata in stazione in compagnia di un amico anch’egli minorenne.

Dopo gli accertamenti sull’identità della ragazza sono stati rintracciati i genitori a cui è stata riaffidata. Resterà alla minore il compito di spiegare il motivo del suo allontanamento.

