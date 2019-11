La scorsa notte, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Sanremo hanno denunciato per ricettazione un 22enne sanremese, fermato a bordo di un Aprilia Scarabeo, rubato qualche giorno prima ad un concittadino. Al giovane è stato intimato l’Alt durante l’esecuzione di un posto di controllo in corso Mazzini, ma anziché fermarsi, egli ha accelerato la propria marcia eludendo il controllo ed imboccando – tramite una strada secondaria – la pista ciclabile. Dopo un breve inseguimento, il centauro ha abbandonato il ciclomotore a bordo strada tentando la fuga a piedi ma è stato raggiunto dai militari ai quali non ha opposto resistenza. Il ciclomotore, che non ha subito danni, è stato riconsegnato al legittimo proprietario. Il ricettatore, già noto alle Forze dell’Ordine, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria imperiese.

