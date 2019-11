A Cenova, frazione di Rezzo, sono scese a 6 le persone sfollate in seguito alla frana che sta mettendo a rischio una parte del paese. Alcuni proprietari di case sfitte hanno messo a disposizione di alcuni sfollati i propri alloggi. Ora le urgenze sono ripulire tutte le vie di Cenova in modo che eventuali altri detriti non vadano ad accumularsi con quelli già presenti e creare arginature per fermare nuove possibili frane, come scrive Andrea Pomati su “La Stampa”.

