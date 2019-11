È stata una settimana a dir poco complessa per l’Ospedaletti senza la disponibilità del campo “Ciccio Ozenda” per i danni successivi all’ondata di maltempo dello scorso weekend. Ora, finalmente, si torna al calcio giocato.

Grazie alla gentile disponibilità dell’Imperia, gli orange ospiteranno domani al “Ciccione” il Molassana (fischio d’inizio alle 15). I genovesi sono reduci dalla sconfitta interna di domenica scorsa contro la Rapallo/Rivarolese e si trovano al penultimo posto in classifica con 4 punti all’attivo.

“Ci sono sempre dei lati positivi anche in queste situazioni, quando si vive e ci si muove da squadra tutti insieme sono esperienze che aiutano a crescere, se incontri delle difficoltà e non sei da solo ne esci sempre bene e la società ha fatto un grande lavoro in questi giorni – dichiara mister Andrea Caverzan alla vigilia – è stata una settimana importante anche per noi, voglio ringraziare anche il Camporosso per averci permesso di allenarci sul campo facendo il nostro lavoro e l’Imperia che ci consente di giocare nel loro stadio. È bello avere attorno persone disposte ad aiutarti. Tornando al calcio giocato, domenica sarà una partita difficile anche per via dello stop dello scorso turno, ma c’è tanta voglia di fare punti e risalire in classifica”.

Per la gara di domani contro il Molassana gli orange dovranno fare a meno del solo Elia Ambesi per squalifica. Tornano a disposizione Simone Cambiaso, Fabio Sturaro e Federico Allaria.

A seguito di quanto accaduto in settimana e comprendendo il disagio che vivranno i sostenitori orange per seguire con passione la squadra, la società ha scelto di rendere gratuito l’ingresso al “Ciccione” di Imperia.

Correlati