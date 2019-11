Franco Giovanni Romano nato a Sanremo il 23 novembre 1954 e poi adottato a 6 anni da due italo-americani, dopo aver vissuto in North Carolina dove ha fondato un’azienda di abbigliamento sportivo, ora è tornato nella città dei fiori per provare a conoscere sua madre. La sua ricerca è partita dall’anagrafe. Resterà a Sanremo ancora per una settimana nella speranza che qualcuno gli dia una mano, come scrive Paolo Isaia su “Il Secolo XIX”.

Correlati