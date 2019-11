La Polizia di Stato aderisce con entusiasmo alla 23ª Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, iniziativa organizzata dalla Fondazione Banco Alimentare Onlus per raccogliere generi alimentari da destinare ai più bisognosi. Un momento di coinvolgimento e sensibilizzazione della società civile al problema della povertà, attraverso l’invito a un gesto concreto di gratuità e di condivisione: donare la spesa a chi è povero. Durante questa giornata presso una fitta rete di supermercati aderenti su tutto il territorio nazionale, ciascuno può donare parte della propria spesa per rispondere al bisogno di chi è meno fortunato. La Polizia di Stato, sensibile al tema, ha deciso di aderire al progetto e partecipare alla raccolta, recandosi in alcuni supermercati della Provincia di Imperia.La spesa, donata dai poliziotti agli organizzatori della Colletta Alimentare, rappresenta l’impegno e la mission della Polizia di Stato al servizio dei cittadini, dei più deboli e dei più bisognosi.Ancora una volta “Esserci Sempre”, tra la gente e per la gente.



