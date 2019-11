Nel 2018 ad Imperia sono state più numerose le coppie (81) che hanno scelto di sposarsi in Municipio rispetto a quelle che hanno deciso di convolare a nozze in chiesa (46). La tendenza è confermata anche nei primi 10 mesi del 2019: 65 matrimoni civili e 26 religiosi. Numeri simili a Sanremo (117 e 46 nel 2018, 96 e 30 nel 2019) a Ventimiglia (47 e 22 nel 2018, 41 e 17 nel 2019), come scrive Ino Gazo su “Il Secolo XIX”.

Correlati