Sabato 30 novembre alle 15 presso l’Orangerie dei Giardini Pubblici Tommaso Reggio di Ventimiglia, verrà inaugurato il Presepe in stile ligure. E’ stato infatti realizzato con con piante di rosmarino e timo, pietre di mare e ulivi che hanno un chiaro riferimento con il nostro territorio. L’idea è nata da una proposta del Consigliere Eleonora Palmero e accolta con grande entusiasmo dal Sindaco e dall’Amministrazione. “Abbiamo deciso di realizzare questo Presepe, che ci piace definire in stile ligure proprio per i materiali utilizzati, all’interno dell’Orangerie, un luogo in cui tutti possono ammirarlo. Ringraziamo Sergio Pallanca che ha gentilmente prestato le statue per poterlo realizzare, Rosy Monreale che lo ha allestito e Devid Fiori per la collaborazione”. Durante l’inaugurazione verrà offerta cioccolata calda.



