Frana su SP Dolceacqua – Rocchetta Nervina

Tra le richieste fatte dai Sindaci di Dolceacqua e Rocchetta durante l’incontro in Prefettura vi è stata anche una richiesta di presidio del tratto oggetto della frana per controllare che le persone rispettassero il divieto di passaggio oltre che un controllo sul movimento franoso.

Una richiesta espressa, in particolar modo fino a dopo le piogge previste per la giornata di domenica e lunedì che potrebbero di fatto peggiorare la situazione in essere.

Il Comando dei Carabinieri di Imperia, ha predisposto da questa mattina un presidio di 24 ore fino a martedì.

Per questo motivo il Sindaco di Dolceacqua Fulvio Gazzola ed il Sindaco di Rocchetta Nervina Marco Rondelli ringraziamo il Comandante Provinciale Andrea Momo per aver dato seguito alle loro richieste, manifestando, se mai ce ne fosse bisogno, come l’Arma dei Carabinieri sia istituzione sempre più vicina alle popolazioni dei piccoli comuni.

Nell’occasione i due Sindaci, a nome delle rispettive Amministrazioni ringraziano i Vigili del Fuoco, oggi presenti sul posto per alcune verifiche, e la Croce Azzurra ed il coordinamento del 118 per il presidio presente ormai da mercoledì, giorno dell’avvenuto crollo della strada Provinciale.

Naturalmente non si dimenticano e si ringraziano i volontari della Protezione Civile di Dolceacqua e di tutte le altre squadre che si stanno adoperando nei loro compiti, e con essi i cittadini volontari.

