Intervento di E-Distribuzione Nell’incontro di ieri in Prefettura, una delle richieste dei Sindaci di entrambi in Comuni è stata quella di poter avere un allaccio elettrico per i fari che illumino nelle ore notturne il movimento franoso della strada ma anche a servizio del percorso pedonale, che essendo costruito in una parte boschiva ed una parte a coltivazione in serra, necessita nelle ore notturne di essere illuminato a sicurezza degli stessi pedoni.

Oggi, gli uomini di E-Distribuzione dell’Area Nord Ovest UO Imperia-Ventimiglia, hanno installato un allaccio, dando così immediato riscontro a questa richiesta.

Un gesto dovuto, ma significativo che fà sentire meno soli gli amministratori e gli abitanti di Rocchetta.

