Stamani è stata riaperta l’autostrada A6 Savona-Torino nella carreggiata sud, nel tratto tra Millesimo e Savona e tra Altare e Savona. Si viaggia a doppio senso di marcia per un chilometro. La carreggiata nord è interrotta da domenica per il crollo del viadotto Madonna del monte causato da una frana.

