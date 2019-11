L’Istituto Fermi Polo Montale, sotto la guida della Dirigente Scolastica Antonella Costanza conferma l’impegno nell’educazione alla legalità degli studenti, aderendo ad una iniziativa molto interessante: la giuria studentesca del premio “Musica contro le mafie”.

Quest’anno la manifestazione, giunta alla sua decima edizione prevederà ben “5 Giorni di Musica contro le mafie” a Cosenza.

Grazie all’interessamento ed all’organizzazione della Prof.ssa Rita Crispo gli studenti dell’Istituto Fermi di Ventimiglia, insieme ai compagni di altre 13 scuole d’Italia, hanno partecipato alla giuria che ha selezionato le canzoni più belle per la 10^ edizione del Premio “Musica contro le mafie”.

I ragazzi delle classi 2U e 3G hanno infatti ascoltato in autonomia ben 90 canzoni proposte in autonomia ed hanno scelto ciascuno 5 canzoni; in classe ognuno ha presentato la sua playlist ai compagni e tramite una discussione comune ogni classe ha inviato alla giuria una selezione della TOP TEN, cioè di 10 canzoni preferite, che insieme a quelle scelte dalle altre 13 scuole contribuirà ad assegnare il premio ai vincitori.

La Giuria Studentesca avrà una influenza pari al 35% nel voto finale.

Quest’anno l’Associazione Musica contro le mafie insieme a Libera (associazioni, nomi e numeri contro le mafie) ha deciso di sorteggiare 2 importanti premi per gli istituti che fanno parte della giuria tecnica.

Saranno assegnati, grazie al sostegno di Ear One e inonda.com, 2 abbonamenti alla famosa piattaforma per la creazione di una CLOUD RADIO SCOLASTICA, la scuola vincitrice avrà quindi una WEB RADIO tutta sua per un anno totalmente gratis.

A conclusione di questo impegno importante a dicembre un nutrito gruppo di studenti dell’Istituto Fermi Polo Montale parteciperà in prima persona all’evento di Cosenza, recandosi direttamente in visita studentesca ad ascoltare i brani dal vivo e a vivere questa importante kermesse per la legalità e contro le mafie.