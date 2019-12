La rassegna riprenderà dopo le feste natalizie con tre ulteriori appuntamenti: sabato 11 gennaio con la compagnia “Ramaiolo in scena” e lo spettacolo “Con-divisone” per la regia di Alessandro Manera, sabato 18 gennaio con la compagnia “Fabricateatro” e lo spettacolo “Chi dice donna…” ed infine sabato 25 gennaio con la “Compagnia Stabile di Vallecrosia – Teatro della Luna” e lo spettacolo “Il servitor servito”

Nella splendida cornice del Teatro Concordia domani sera, sabato 30 novembre alle ore 21, andrà in scena la commedia “Aria de Festival”, ultima serata prefestiva della rassegna “Autunno inverno” organizzata dalla FITA di Impera con le compagnie del territorio e che ha, nelle tre serate precedenti, ha già ottenuto grande successo di pubblico.

Ultima replica della commedia “Aria de Festival!” a Diano Castello, in occasione della rassegna organizzata dal FITA (Federazione Italiana Teatro Amatori) di Imperia in collaborazione con il Comune di Diano Castello.

