Il Free Comic Book Day 2019 arriva in Italia. Un giorno interamente dedicato al mondo dei fumetti, in cui verranno distribuiti gratuitamente 14 inediti albi speciali, appositamente realizzati, nelle migliori fumetterie italiane.

L’iniziativa in Italia è organizzata dalle case editrici Panini Comics, Sergio Bonelli Editore, Edizioni Star Comics, Bao Publishing e Saldapress.

Quali sono i fumetti gratuiti?

Panini Comics Avengers Spider-Man / Venom Somali e lo Spirito della Foresta The Goon Nuova Serie Paperinik / X-Music

Sergio Bonelli Editore Daryl Zed

Edizioni Star Comics Astra Lost In Space Ariadne In The Blue Sky Heavenly Delusion Bloodshot Nuova Serie Il Muro

Bao Publishing The Prism

Saldapress Outer Darkness Dentro La Tenebra The Ghost Fleet / Murder Falcon



Gli albi sono inediti e pubblicati in anteprima per chi prenderà parte a questa splendida iniziativa.

In particolare, quelli dedicati al Marvel Universe conterranno tre storie che non verranno ripubblicate né in formato spillato né in volume prima del 2021