Secondo una ricerca Swg su 10.800 cittadini maggiorenni e residenti in Italia intervistati tra ottobre e novembre il presidente della Liguria Giovanni Toti è al terzo posto nella classifica dei Presidenti regionali con il maggior gradimento per l’efficacia della loro azione nell’amministrare le Regioni. Toti con 55 punti è terzo assieme ad Attilio Fontana della Lombardia. Primo Roberto Zaia, Presidente del Veneto con 66 punti, secondo Stefano Bonaccini dell’Emilia Romagna con 62.

