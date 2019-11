Finisce 6-6 l’incontro tra le ragazze del Don Bosco Vallecrosia Intemelia, affiliato al Torino Fc Academy, e il Priamar. A Savona le biancorosse ieri sera hanno pareggiato il ritorno con il Priamar, valido per la Coppa Italia di serie C di calcio a 5 femminile, grazie alle reti di Elisa Cerato (4), Francesca Chelif (1) e Ilenia Lecce (1).

