Alessandro Piga, Claudio Testa e Olga Giorgi, sono i genovesi indagati per costituzione e partecipazione ad associazione eversiva e istigazione a delinquere nell’operazione “Ombre Nere”, diretta dalla Procura di Caltanissetta per sgominare la creazione di un partito nazista con ramificazioni in Italia. A Ventimiglia è stato perquisito Leone Nucera, ex vicecoordinatore di Forza Nuova, A casa degli indagati genovesi, la Digos ha trovato materiale propagandistico di stampo fascista. Sono stati sequestrati pc e cellulari.

