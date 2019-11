“Ribadito il sacrosanto diritto dei sindacati ad effettuare lo sciopero a tutela dei diritti dei lavoratori ritengo che, vista la situazione di emergenza nella nostra Regione e in Val Bormida, sarebbe più opportuno che lo sciopero venga sospeso. Confido ancora che prevalga il buon senso e che in serata arrivi l’annuncio. Mi auguro che, con grande responsabilità del sindacato e dei lavoratori, soprattutto nel territorio della Val Bormida venga garantito il trasporto pubblico durante tutto il corso della giornata, posto che il treno è attualmente l’unico mezzo di trasporto possibile”, dichiara l’assessore regionale ai Trasporti Gianni Berrino.

In occasione dello sciopero del personale del Gruppo FS, indetto per domani da un sindacato autonomo, Regione Liguria informa che Trenitalia garantirà i treni nelle fasce pendolari (6.00-9.00 e 18.00-21.00) previsti dalla commissione di garanzia e pubblicati sul sito di Trenitalia.

“Ribadito il sacrosanto diritto dei sindacati ad effettuare lo sciopero a tutela dei diritti dei lavoratori ritengo che, vista la situazione di emergenza nella nostra Regione e in Val Bormida, sarebbe più opportuno che lo sciopero venga sospeso” dice l’assessore Gianni Berrino