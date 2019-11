Le “Sardine Ponentine” scendono in piazza, dato che la prima uscita pubblica è stata organizzata venerdì 6 dicembre, dalle 18.30 alle 20, in piazza Colombo a Sanremo, città scelta dato che è baricentrica in provincia di Imperia. “Seimila sardine sono oberate di richieste: scendiamo in piazza comunque, sperando nella loro legittimazione” è il messaggio apparso su “Sardine Ponentine”, nuovo gruppo su Facebook.

Correlati