Estinta, per prescrizione, l’accusa di morte come conseguenza di un altro delitto al processo d’appello per il decesso della 20enne imperiese Martina Rossi che precipitò dal balcone di una albergo a Palma di Maiorca il 3 agosto 2011. E’ quanto dichiarato dalla presidente della sezione della corte d’appello di Firenze all’apertura del processo a Luca Vanneschi e Alessandro Albertoni, aretini, condannati in primo grado. Per l’accusa Martina precipitò dal balcone mentre cercava di fuggire a un tentativo di violenza sessuale. I due erano stati condannati a 6 anni per l’accusa, oggi dichiarata prescritta, e per la tentata violenza. In caso di una condanna anche in appello la pena si dovrebbe dimezzare. Il processo è stato rinviato al 20 settembre 2020.

