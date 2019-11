La sanremese Georgia Mos continua riscuotere successi in Italia ed all’estero, essendo ormai diventata a tutti gli effetti una tra le dj donne italiane più richieste nel mondo. La passione per la musica di Georgia Mos (Giorgia Moschini) nasce all’età di 7 anni quando inizia a studiare canto e chitarra classica a Sanremo. Dopo aver partecipato a moltissimi spettacoli ed aver vinto diverse gare canore, a 18 anni inizia a condurre spettacoli collaterali al Festival di Sanremo.

“Era per me un modo diverso per comunicare con il pubblico, ma super appassionante – racconta Giorgia – Poter cantare, condurre o ballare con un corpo di ballo mi dava la possibilità di interagire a 360 gradi. In seguito mi sono trasferita a Londra per ampliare le mie conoscenze e in questa grande metropoli mi appassiono di Djing e musica elettronica. Andavo sempre in un club a guardare per imparare i trucchi del mestiere e fare pratica. Era un mondo che mi affascinava, avevo voglia di scoprire e lavorare su nuovi generi di musica e ampliare le mie conoscenze. In quel periodo ho iniziato a studiare la produzione musicale, Djing e collaborare con diversi produttori. Utilizzare la mia voce sopra delle produzioni elettroniche era qualcosa di nuovo e affascinante”.

Giorgia ha così iniziato a suonare dai pub più piccoli ai club più grandi tra Londra e Miami dove ha vissuto nei mesi successivi e dove ha avuto modo di conoscere e confrontarsi con produttori e personalità di altissimo livello. In seguito è tornata in Italia per partecipare al casting del programma “Top Dj” su Italia Uno e, unica donna, è stata scelta tra i dieci concorrenti. “E’ stata un’esperienza incredibile e super formativa a livello professionale e umano” ricorda Giorgia. Nel 2018 sono uscite le sue prime produzioni “Tan Bueno” , “See the light” e “Maya” dalle sonorità house. Nello scorso settembre a Venezia ha sfilato sul Red Carpet del Festival del Cinema ed a Sanremo ha suonato per United Deejay in occasione della Festa della città. “Ero molto felice perché ogni volta tornare a casa è doppiamente emozionante” sottolinea Giorgia.

Il 16 settembre è uscito l’ultimo suo brano in italiano “Amami a tempo”. Il videoclip della canzone, co-prodotta e cantata da Giorgia e pubblicata su Universal Music Record, ha già superato un milione di visualizzazioni.

Georgia Mos, laureata in New Media e produzione televisiva, nelle scorse settimane per il terzo anno di fila ha rappresentato l’Italia a Bordeaux ed è stata premiata tra le top 100 dj e Performer donne del mondo, classifica nominata “Best new comer”.

Release di genere House e Electro house le hanno permesso di suonare ed esibirsi in giro per il mondo. Dopo il suo primo tour ufficiale in Italia, Europa e Asia, a ottobre ha suonato nuovamente in Cina, India e Nepal. “In questi paesi l’accoglienza è incredibile e ogni volta è un emozione immensa suonare e comunicare con un pubblico comunque con usanze e culture diverse ma il potere universale della musica unisce davvero tutti” afferma Giorgia.

Lo scorso 22 novembre, infine, è stata tra gli ospiti di “Ariston comic Selfie” a fianco del comico Giuseppe Vernia, Edoardo Mecca, Andy Fumagalli dei Bluvertigo, Tess Masazza, gli “Urban Theory” direttamente da Italia Got’s talents e la scuola di Danza città di Sanremo di Luisella Vallino con coreografie di Agostino Giordano. “È stato uno spettacolo divertente e completo nel quale ho curato la parte musicale e mi sono esibita a 360 gradi” commenta la dj sanremese. Nei prossimi mesi sarà tra i giudici protagonisti del programma su Canale 5 “All together now” in onda nella primavera 2020 e continuerà il suo tour invernale in giro per l’Italia. Tutte le date potranno essere seguite sulle pagine di Georgia Mos su Facebook e Instagram.