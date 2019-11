Il caso di Sergio Salvagno, l’agronomo colpito in un occhio da un razzo durante l’edizione delle Vele d’Epoca del 2014 diventa oggetto di un convegno medico che si svolgerà venerdì 29 novembre alle 17 nella sala riunioni della Biblioteca civica. L’organizzazione è a cura della Clinica Sant’Anna nella quale Salvagno è ricoverato.

Verranno trattati gli aspetti clinici e le prospettive, in considerazione del delicato intervento al quale Salvagno era stato sottoposto per salvargli la vita e il difficile percorso di riabilitazione al quale l’uomo amorevolmente sostenuto dalla famiglia, dalla moglie e dalle figlie, nonché dall’infaticabile fratello Fulvio si sta sottoponendo.

Interverranno Massimo Fasolis, e Umberto Autorino entrambi chirurghi al Maxillo facciale dell’Ospedale Molinette di Torino, Pietro Cena protesista, Cristina Ghirardi dell’ospedale di Imperia, Marco Scajola psicologo clinico psicoterapeuta, Franco Bonello direttore sanitario Clinica Sant’Anna e Fulvio Salvagno.



