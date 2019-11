Per maggiori informazioni è possibile consultare la pagina www.ineja.it e le pagine Facebook e Instagram di Ineja- Comitato San Giovanni.

Il prossimo e ultimo appuntamento di “11 comuni una città” sarà per il 7 dicembre con gli eventi di Borgo S. Agata.

Dalle ore 16.00 alle ore 19.00 a Castelvecchio, presso il Vecchio Municipio, sarà esposta al pubblico la mostra fotografica a cura del Circolo Castelvecchio . L’esposizione, realizzata tramite la collaborazione con l’archivio storico Ragazzi, rimarrà visibile fino a domenica 1 dicembre con orario 10-12.00 e 14-19.00. Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito www.circolocastelvecchio.it

All ore 11.00 camminata fra gli ulivi dal Santuario di Santa Maria Maggiore a Costa d’Oneglia. A seguire, visita guidata del Borgo di Costa d’Oneglia a cura del Circolo Manuel Belgrano . Per chi avesse necessità è a disposizione il bus navetta.

Da Castelvecchio a partire dalle ore 09.00 prenderà il via la visita guidata al Santuario di Santa Maria Maggiore con cenni storici del Castrum vetus Uneliae a cura di Anna Marchini e Pino Camiolo . Dalle 8.30 con partenza da Viale Europa sarà a disposizione di tutti un bus navetta per il Santuario.

Tornano gli ultimi eventi in calendario per “Aspettando il Centenario”, rimandate dalla scorsa settimana a quella attuale a causa delle avverse condizioni meteo. Il gruppo di “ 11 comuni una Città ” si prepara quindi a festeggiare il compleanno di Imperia portando a termine il calendario nato da una collaborazione tra il Comitato di San Giovanni e le frazioni del territorio.