Domani alle 10 al Duomo di Imperia Porto Maurizio saranno celebrati i funerali di Ottaviano Massabò, mancato a 75 anni. Ufficiale della Marina Militare, ha navigato per oltre 40 anni su navi mercantili, imbarcato su navi metaniere e su cargo. In uno di questi viaggi l’imbarcazione su cui era fu centrata da un missile ma non esplose. Fu anche direttore di macchine sulle navi da crociera della Costa, A piangerne la scomparsa la moglie Irene, la figlia Cristina ed il fratello Maurizio, parroco a Cervo, come scrive Enrico Ferrari su “La Stampa”.

