Oggi, giovedì 28 novembre 2019, è venuto a mancare Sale&Pepe. Coniglietto ‘scalatore’ dell’artista imperiese Giulia Quaranta Provenzano e della sua Famiglia, era solito arrampicarsi sempre su schiena e spalle degli amati cari che hanno avuto il privilegio di condividere con lui tante risate e spensierate parentesi tra gli affanni quotidiani. Sale&Pepe era un curiosone, ad ogni minimo movimento o suono guardava ovunque intorno e si riconosceva come l’adorato di casa Quaranta: quando Giulia, Carlo, Angela, Rocco gli davano il buongiorno chiamandolo per nome lui immancabilmente arrivava, spuntando con quel musetto buffo e coccolone. La trentenne ligure lo ricorda così, con la poesia a lui dedicata “Sotto la grande quercia”.

Sotto la grande quercia

28 Novembre (Non avrei mai immaginato d’iniziare così)

Questo è un giovedì di dolore per me, per Noi che ti abbiamo voluto bene, Ti abbiamo voluto bene più d’un uomo Che Tu eri e sei molto di più d’un amico, d’un fratello, d’un figlio …Tu Sale&Pepe, gioia pura, allegria a due enormi dentoni, sempre sorridente come se il mondo fosse ogni dì rinnovata scoperta, un dono prezioso, un colorato e bellissimo luna park straripante d’amore, la casa delle favole

Oh Sale&Pepe Perché, Perché te ne sei andato così presto?! Non è questo il tempo dell’addio E MAI lo sarà

Avrei, avrei: quant’è sciocco e codardo il condizionale! Avevi soltanto quattro, forse cinque anni ed io folle credevo ancora verdi prati per lo scalatore dal pon pon arcobaleno

Oh Sale&Pepe ieri sera non sono scesa a salutarti nella tua villetta a due piani – volevo ma non l’ho fatto; arzillo e scalmanato ti pensavo invincibile, ti vedevo una riserva infinita d’energia a festeggiare presto il natale con il tuo cappellino rosso ed i fiocchi di neve a scenderti sul naso mentre immerso nelle tue amate crocchette, con fieno fin sulle orecchie, instancabile e tanto tenero.

Spero adesso correrai in distese di grano, tra fiori profumati, quei fiori che ho calpestato chiedendoti perdono per non aver respirato a pieni polmoni mentre Tu mi stavi domandando solo ancora un po’ d’attenzione, un sacchettino d’affetto da portare con te nel viaggio più lungo in attesa della meritata, deliziosa aureola a crocchette gialle e carota. Infinito è l’Amore mio per il leoncino unicorno che più non mi abbandonerà, che fino alla fine ed oltre Ci vedrà abbracciati nel cerchio delle stelle più lucenti e vere.