Secondo le centraline Arpal ieri in provincia di Imperia le precipitazioni più intense in 12 ore si sono verificate a Ceriana, con 87,4 millimetri. Al borgo anche i record in 15 minuti (22) e in un’ora (45,2). Al secondo posto Castelvittorio con 72. Molini di Triora è invece al primo posto per quanto riguarda novembre (364,6) e dall’inizio dell’anno (1247,8). Ragguardevoli anche a Ventimiglia: a novembre 307, da inizio 2019 1123,6, come riporta Enrico Ferrari su “La Stampa”.

