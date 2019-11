Circa 8 mila persone con in mano sardine di tutte le dimensioni e di tutti i colori si sono radunate stasera a Genova. “No al sovranismo, al populismo, all’odio, al razzismo e alla discriminazione” dice Roberto Revelli, un educatore che ha lanciato l’evento su Facebook. Tra gli striscioni esposti: “Voi non avete fermato il vento, gli avete fatto perdere tempo” che cita Fabrizio De André, “Più sardine meno beline”, “I pesci non chiudono gli occhi” e “Genova non abbocca”.

