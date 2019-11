L’assessore Mabel Riolfo in questi mesi ha portato avanti la bozza di convenzione con la Caritas che vede Ventimiglia come capofila ma ben 17 altri comuni partecipanti dell’accordo di convenzione con la Caritas per diverse attività sociali rivolte ai cittadini bisognosi nel video tutti i dettagli

Contenuto non disponibile

Consenti l'utilizzo dei cookie cliccando su "Accetta" nel banner, oppure scorrendo e navigando la pagina e il sito"