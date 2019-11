Nell’ambito dell’attività di controllo del territorio, la Polizia di Stato ha arrestato ieri sera a Ventimiglia uno straniero senza fissa dimora.

L’attività nasce da uno dei quotidiani posti di controllo effettuati nelle zone più delicate della città, Gianchette nello specifico, ove ieri sera i poliziotti hanno fermato un uomo sospetto.

All’atto dei controlli sui suoi documenti e in banca dati, gli agenti hanno accertato che l’uomo, sedicente tunisino, era ricercato per l’esecuzione di un provvedimento restrittivo emesso dal Tribunale di Milano.

Gli approfondimenti svolti negli uffici del Commissariato di Pubblica Sicurezza hanno permesso di appurare che il 6 novembre scorso lo straniero (che in quell’occasione dichiarava di essere di nazionalità egiziana) è stato arrestato a Milano per un furto e successivamente sottoposto dal giudice alla misura del divieto di dimora. Dopo circa una settimana, a causa delle continue violazioni commesse, i giudici milanesi hanno emesso un’ordinanza per la sua carcerazione e lo stesso si è reso a quel punto irreperibile.

Individuato ieri sera a Ventimiglia, nel verosimile tentativo di espatriare in Francia per evitare il carcere in Italia, è stato dunque arrestato ed immediatamente portato in carcere ad Imperia.

Correlati