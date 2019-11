Entro il marzo 2020 nella Pigna di Sanremo le Rivolte di San Sebastiano saranno di nuovo accessibili, una volta terminati i lavori. La messa in sicurezza delle Rivolte, chiuse da 3 anni, doveva terminare ad agosto, ma l’impresa siciliana incaricata ha poi rinunciato a terminare l’opera. A dicembre riaprirà lo storico pub Aighesè, rimasto chiuso dall’inizio del cantiere, come scrive Giorgio Giordano su “Il Secolo XIX”.

La messa in sicurezza delle Rivolte, chiuse da 3 anni, doveva terminare ad agosto, ma l’impresa siciliana incaricata ha poi rinunciato a terminare l’opera