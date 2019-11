Ieri, presso l’Istituto “Colombo” di Sanremo, è avvenuto un importante incontro tra i ragazzi della quarta e quinta CAT (ex geometri) e l’architetto Marcella Dunand della Bmigroup. Si sono affrontati alcuni temi decisamente attuali: la copertura a falde, i nuovi materiali e le nuove tecnologie, il fotovoltaico inserito direttamente nelle tegole, la sostenibilità ambientale e il risparmio energetico. Un secondo incontro seminario verrà effettuato il prossimo marzo a Brescia. Così la professoressa Barbara Ratto, referente dell’iniziativa: “Cerchiamo di introdurre i nostri ragazzi del corso geometri alla realtà del lavoro, con molta attenzione alle tematiche ambientali. L’idea infatti è quella di dare una speciale curvatura al nuovo corso geometri, nella direzione della sostenibilità ambientale, attraverso l’approfondimento dei nuovi materiali e delle nuove tecniche più rispettose dell’ambiente e con minore impatto. I ragazzi sono molto interessati a questi temi. Queste attività si inseriscono anche nella nuova impostazione della scuola all’interno di un progetto denominato ‘Il Colombo si colora di verde’”

