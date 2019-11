Il Dipartimento Interregionale della Lnd, in seguito ad accordi intercorsi tra i club, ha ufficializzato le date e gli orari dei prossimi impegni dei biancoazzurri. Seravezza Pozzi-Sanremese, gara valida per i quarti di finale di Coppa Italia di serie D, si giocherà mercoledì 4 dicembre allo stadio Buon Riposo di Seravezza, con inizio alle ore 15.30. Sanremese-Prato, recupero della tredicesima giornata di campionato, si giocherà invece mercoledì 11 dicembre, con inizio alle 15.

