In riferimento al nuovo servizio di igiene ambientale ad Imperia, si comunica che nell’udienza odierna di fronte al TAR Liguria le parti hanno convenuto che è comune interesse arrivare nei tempi più brevi possibile ad una decisione definitiva nel merito, evitando fasi cautelari. Pertanto il TAR ha fissato l’udienza di merito alla prima data utile (5/2/2020), a fronte di un impegno delle parti ad astenersi da ulteriori iniziative in questo breve lasso di tempo.

L’amministrazione comunale di Imperia si adeguerà alle decisioni che verranno assunte e, nel frattempo, garantirà comunque il servizio di igiene ambientale in città.



Correlati