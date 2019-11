Rita Longordo, bambina di 8 anni di Sanremo, con la canzone intitolata “Acca” da mercoledì 4 dicembre parteciperà al 62° Zecchino d’Oro assieme ad altri 15 bambini. La trasmissione in diretta su Rai Uno sarà condotta da Antonella Clerici e in occasione della finale, in programma sabato 7 dicembre, anche da Carlo Conti. Rita, bimba tranquilla, che adora esibirsi sul palcoscenico, è molto precisa e testarda e da due anni studia canto. Ama le principesse e la piacciono le patatine e il salame.

Ecco la scheda completa di Rita pubblicata sul sito dello Zecchino d’Oro

Mi chiamo: Rita Longordo

Ho: 8 anni

Vivo a: Bussana di Sanremo

Qualcosa su di me: sono un po’ timida, mi impegno nello studio a scuola, adoro cantare, mi piace nuotare al mare sott’acqua come le sirene. Amo stare con la mia famiglia e i miei amici

Il mio cantante preferito è: Stash, Cristina D’Avena, Fiorella Mannoia, Céline Dion

Nel tempo libero mi piace: giocare con le LoL, le Barbie e la Wii con Mario Kart. Leggere i libri di Geronimo Stilton e disegnare

Da grande vorrei fare: la cantante, la principessa o la maestra d’asilo

Sono contenta di cantare allo Zecchino d’Oro perché: vado in televisione e mi guardano i miei amici, e perché realizzo un sogno

La canzone che canto è: “Acca”

La mia canzone: mi piace molto, racconta della letterina h che viene sempre dimenticata, anche io la dimentico sempre perché non so mai dove metterla