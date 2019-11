Oggi alle 15 ad Imperia nel cimitero di Oneglia saranno celebrati in forma civile i funerali di Tonino Simonti, ultimo partigiano ancora in vita della banda “Felice Cascione”. Tonino, che aveva “Fedor” come nome di battaglia, era al fianco di Cascione il 27 gennaio 1944 quando l’eroe partigiano morì sotto il fuoco nemico. Simonti di recente in Provincia aveva ricevuto una medaglia del Presidente della Repubblica come combattente, come scrive Enrico Ferrari su “La Stampa”.

