Domani, giovedì 28 novembre nella sede della Prefettura di Imperia (Viale G. Matteotti, 147) il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti incontrerà i Sindaci e le categorie economiche dell’Imperiese per effettuare una prima conta dei danni del recente maltempo. Agli incontri parteciperanno anche l’assessore regionale alla Protezione civile Giacomo Giampedrone, l’assessore regionale all’Urbanistica Marco Scajola e i tecnici del dipartimento regionale.

