E’ stata identificata e denunciata per procurato allarme la donna che ha diffuso un file audio in cui avvisava di un imminente crollo del viadotto Sori, sull’A12 Genova-Livorno. Si tratta di una 37enne casalinga residente a Recco. Nel messaggio la donna diceva di avere saputo da un “amico geologo del marito che uno dei piloni era zeppo di acqua dopo le piogge intense e che c’era un rischio crollo del 160%”.

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per il suo funzionamento e per raccogliere statistiche sul suo utilizzo. Clicca su Accetta per consentire l'uso dei cookie da parte del sito. Leggi l'informativa completa. Accetta