Uno scambio di carreggiata ha consentito la riapertura parziale dell’Autostrada A26 chiusa su disposizione della magistratura negli scorsi giorni. Una notizia importante che sblocca almeno in parte l’isolamento in cui si trovava la nostra regione fino a poche ore fa.

