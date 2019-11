Alla luce del provvedimento di chiusura, è stato fatto un nuovo sollecito al fine di iniziare immediatamente i lavori di messa in sicurezza.

Il provvedimento si è reso necessario dopo le verifiche dei Vigili del Fuoco su un muraglione di proprietà privata che insiste sulla strada mulattiera e che è stato rilevato in una situazione di potenziale pericolo di cedimento.

Gli uffici competenti del Comune di Sanremo hanno predisposto la chiusura al transito pedonale di via Moduponte, piccola strada mulattiera alle spalle di via Goethe.

