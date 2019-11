Un evento culturale è in programma sabato 30 novembre alle 18,30 al Floriseum – Museo del Fiore – Parco di Villa Ormond – in corsso Cavallotti, 113 – Sanremo. Il primo appuntamento della rassegna “Stasera parlo io.Voce all’autore” è la presentazione del libro “Un treno per Berlino” di Luca Granato. Il promettente scrittore sanremese presenterà il romanzo e risponderà a domande e curiosità del pubblico, il tutto allietato da un momento conviviale di aperitivo. Sarà possibile acquistare copia del libro autografato dall’autore. E’ necessaria la prenotazione al n. 0184/503188 – 340/4002419

Correlati