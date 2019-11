Imperia. Trofeo San Leonardo al Palazzetto dello Sport. La Polizia di Stato presente con un punto informativo per distribuire opuscoli ai presenti.Presenti anche all’evento “Qualunque fiore tu sia sboccerai” organizzato dallo Zonta Club presso la biblioteca civica di Imperia.

Sanremo. Gazebo in corso Matteotti. Insieme al personale del Commissariato, le ragazze del liceo Cassini e delle squadre femminili di canoa, canottaggio, rugby e nuoto.

Nelle foto: Ventimiglia. Personale del Commissariato di P.S. e del Settore Polizia di Frontiera insieme ai cittadini in piazza della libertà. Presenti anche il sindaco Scullino e il deputato Lega nord onorevole Di Muro.