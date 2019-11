I 220 alunni della scuola materna, elementare e media di Ospedaletti ieri sono stati fatti evacuare per un importante cedimento nella parte sud dell’edificio. Si è creato un evidente distacco in un muro, mentre gli spalti dello campo sportivo, che si trova sotto la scuola, ora appaiono sollevati. La scuola resterà chiusa per tutta la settimana e gli studenti resteranno a casa. La parte nord dell’edificio potrebbe essere giudicata sicura e potrebbe riaprire lunedì 2 dicembre, come scrive Lorenza Rapini su “La Stampa”.

