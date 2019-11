Dopo i successi sui campi di gara, moderni e storici, la XRT Scuderia spegnerà i motori per concentrarsi su una nuova conquista, un nuovo vanto, accompagnare il noto giornalista Guido Rancati nella presentazione del suo ultimo libro “Uomini e Rally” all’interno della Fondazione Operaia di Via Corradi 47 a Sanremo. Qualcosa di incredibilmente intenso, un viaggio per riscoprire il fattore umano nelle corse, ingrediente fondamentale per tenerle vive anche nel terzo millennio; il tutto descritto nei dettagli da una delle firme più importanti del giornalismo sportivo, il Guido Rancati che riempiva le pagine di Rombo, TuttoRally, AutoSprint e della Gazzetta dello Sport. Nella serata di Giovedì 28 Novembre alle ore 18:30 interverranno inoltre ospiti di livello internazionale, il Presidente dell’ACI Ponente Sergio Maiga ed il decorato pilota savonese Fabio Andolfi, per un confronto generazionale a tutto tondo; a moderare gli interventi, le idee e gli aneddoti ci sarà Fabrizio Cravero. Difficile, tempo fa, pensare ad un simile connubio, la XRT Scuderia, nata per gioco, e personaggi di così tanto spessore, uniti insieme per raccontare il volto umano, sensibile e romantico di uno Sport affascinante, il Rally.

