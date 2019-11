A 96 anni è mancato Giacomo Iacopo Muratorio, segretario e dirigente dell’Imperia per quasi mezzo secolo. Con l’allora presidente neroazzurro Nicolò Temesio ed all’allenatore Gigi Bodi, Muratorio contribuì alla costruzione delle più forte squadra di calcio ad Imperia. Nel 1971, in C, in un “Ciccione” gremito, quell’Imperia riuscì a bloccare il Genoa sullo 0-0, come scrive Angelo Boselli su “Il Secolo XIX”.

