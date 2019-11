Il procuratore capo di Genova Francesco Cozzi ha motivato così la chiusura della A26. “I nostri consulenti hanno rilevato un grave stato di degrado che consisteva in una mancanza di cemento che imponeva un controllo sicurezza immediato per pericolo di rovina. Era come se in un balcone la soletta sottostante fosse completamente sgretolata e la parte sana solo quella piastrellata. Bisognerà vedere se quanto successo era una filosofia generale, quella degli omessi controlli o se si sia trattato di episodi singoli”.

